Дроны помогают полицейским предотвращать ДТП в Жамбылской области

Проводимая работа уже приносит результаты. По итогам шести месяцев текущего года количество дорожно-транспортных происшествий в регионе снизилось на 12,6%, число погибших — на 7,1%, а количество пострадавших — на 11,8%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

Особое внимание уделяется наиболее аварийно опасным участкам автодорог. На основании анализа аварийности и интенсивности транспортного потока сотрудники полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия с привлечением дополнительных сил подразделений административной полиции.

Современные технологии также стали важным инструментом обеспечения дорожной безопасности. На загородных трассах для выявления нарушений ПДД активно применяются беспилотные летательные аппараты — дроны. С их помощью выявляются такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, непристегнутый ремень безопасности, использование мобильного телефона за рулем и другие нарушения, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

Сотрудники полиции проводят профилактическую работу с водителями, уделяя особое внимание транзитному транспорту и автобусам, осуществляющим пассажирские перевозки. Водителям напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима, режима труда и отдыха, а также раздают информационные буклеты в придорожных кафе и кемпингах.

Для повышения безопасности движения на девяти участках загородных автомобильных дорог Жамбылской области применяется метод искусственного сужения проезжей части. Такая мера способствует снижению скорости транспортного потока, помогает предотвратить усталость водителей и снижает риск засыпания за рулем.

Ранее сообщалось также, что в Казахстане с помощью дронов и ИИ ведут борьбу с саранчой.