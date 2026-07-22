Борьбу с саранчой начали в РК с помощью искусственного интеллекта и дронов

В Казахстане разработали цифровую систему прогнозирования и контроля особо опасных саранчовых вредителей с использованием искусственного интеллекта, спутниковых данных и беспилотных летательных аппаратов. Новые технологии позволяют быстрее принимать решения и оптимизировать расходы на обработку, передает корреспондент Kazinform.

Проект реализуется при поддержке ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. По словам председателя правления Казахского научно-исследовательского института имени Жоскена Жиембаева Бахытжана Дуйсембекова, новая система позволяет собирать и анализировать большие массивы данных, включая результаты обследований, спутниковый мониторинг и информацию с беспилотников.

— Используя искусственный интеллект, а также беспилотный летательный аппарат, планируется прогнозирование именно развития и управления особо опасными и вредными саранчевыми, — сообщил Бахытжан Дуйсембеков.

Речь идет о трех основных видах особо опасных вредителей — азиатской, итальянской и марокканской саранче. Разработанное программное обеспечение будет анализировать данные и формировать прогнозы по возможным очагам распространения.

— Эти анализы могут передаваться исполнительным органам на местах, которые контролируют территории, проводят учеты и облегчают работу обследователей. В дальнейшем можно будет планировать места гнездилищ и площади возможного распространения, — отметил глава института.

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По его словам, цифровые решения также помогут заранее рассчитывать потребность в финансировании, количестве техники и объемах препаратов для обработки территорий. На сегодняшний день проект получил финансирование в размере 1,8 млн долларов сроком на три года. Средства направлены на разработку программного обеспечения, создание ситуационных центров и формирование системы оперативного реагирования.

— Сейчас уже разработана дэшборд-программа обеспечения. Архивные данные собраны и проанализированы, определены пики массовых вспышек по каждому виду саранчи, — сказал Бахытжан Дуйсембеков.

Как отметил специалист, исторические данные показывают цикличность вспышек. Марокканская саранча может давать массовое увеличение численности каждые 5–7 лет, а азиатская и итальянская — примерно каждые 10–12 лет.

В 2022 году в Казахстане наблюдался очередной пик численности саранчовых. В текущем году ситуация идет на спад: при планируемой обработке 2,4 млн гектаров фактически обработано около 1,7 млн гектаров.

— Это уже экономия республиканского бюджета. Благодаря планированию и быстрому реагированию угроза таких масштабов, как в предыдущие годы, сейчас отсутствует, — подчеркнул он.

В дальнейшем система будет использовать данные дистанционного зондирования Земли, спутниковый мониторинг и обследования с помощью дронов, чтобы заранее выявлять территории риска и обеспечивать готовность служб к обработке очагов.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз Казахстана планирует бороться с саранчой с помощью новых технологий.