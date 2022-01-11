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Президент затронул очень важные аспекты - учредитель образовательных комплексов

11 Января 2022 19:45
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Президент затронул очень важные аспекты - учредитель образовательных комплексов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Учредитель частной школы «Дана», сети детских садов «Еркем - ай», вице-президент национальной ассоциации инвесторов образования Bilim invest Кулянда Батырбекова высказала свое мнение касательно выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По ее словам, в выступлении Касым-Жомарта Токаева были затронуты очень важные аспекты.

«Президент поднял вопросы аграрного сектора, бизнеса, образования, безопасности граждан. Он высказался о последствиях терроризма и поручил в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Также было сказано о потребности перезагрузки систем государственной службы, разработки концепции непрерывного образования. Все эти моменты направлены на то, чтобы улучшить качество жизни населения.

В своей речи Президент отметил, что необходимо вместе бороться с последствиями терроризма и мародерства. Мы как никогда раньше должны объединиться и общими усилиями противостоять тем, кто хочет разрушить наше государство»,- сказала она.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК по ссылке.



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#Президент Казахстана   #Мажилис   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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