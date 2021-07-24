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Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя

24 Июля 2021 11:26
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Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в сети Facebook.

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«Глава государства был проинформирован о текущей эпидемиологической ситуации, ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин в страну.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об усилении карантинных мер в ряде регионов, занятости коечного фонда в инфекционных стационарах и реанимационных отделениях, имеющихся ресурсах по части лекарственного и другого обеспечения, методологической помощи регионам с низким охватом вакцинации.

По словам Алексея Цоя, рост среднесуточной заболеваемости за последние две недели июля по сравнению с июнем составил 4,8 раз. Согласно ежедневного мониторинга коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 24 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 51%, реанимационных коек – 41%. С учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тысяч коек, в резерве остается порядка 21,4 тысячи коек.

Кроме того, министр здравоохранения доложил о появлении и циркуляции в мире нового штамма коронавирусной инфекции «Лямбда». Этот вирус впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года и на сегодняшний день выявлено около 3 000 случаев в 30 странах, в основном в Северной и Южной Америке, Европейских странах.

Президент поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, ускорить темпы массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному оказанию медпомощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи», - написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.


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