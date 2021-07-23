Президент заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент заслушал отчет министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в сети Facebook.

«Главе государства было доложено о реализации государственных программ, а также об основных направлениях деятельности министерства индустрии и инфраструктурного развития за первое полугодие 2021 года.

Президенту была представлена подробная информация по развитию обрабатывающей промышленности. По словам Бейбута Атамкулова, с начала года наблюдается рост на 5,6%, в том числе фармацевтики на 31%, машиностроения – 22%, химии – 2,8% и металлургии на 0,8%. Кроме того, до конца текущего года дополнительно будут введены более 126 проектов, инвестиции в которые составят 1,1 трлн. тенге.

Главу государства проинформировали, что в рамках программы «Нұрлы жол» с начала года было открыто движение на автомобильных дорогах протяженностью 2,2 тысячи километров. Растут перевозки транзитных грузов, в том числе по направлению Китай-Европа-Китай – на 59%. По программе «Нұрлы жер» на сегодняшний день введено 6,6 млн. кв. метров жилья. До конца года планируется довести этот показатель до 17 млн. кв. метров.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев дал поручения по основным направлениям работы ведомства. В числе важных задач Глава государства назвал развитие и реконструкцию дорог местной сети, строительство арендного жилья», - написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.