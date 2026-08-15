Президент Южной Кореи предложил КНДР официально завершить Корейскую войну

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать переговоры об официальном завершении Корейской войны и обсудить меры по сдерживанию развития северокорейской ядерной программы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

С таким предложением южнокорейский лидер выступил 15 августа на церемонии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального правления.

— Давайте откажемся от намерений угрожать друг другу и как непосредственно вовлеченные стороны начнем обсуждение прекращения затянувшейся войны. (…) В ходе этого процесса мы также можем обсудить эффективные способы остановить развитие ядерного потенциала Севера, — сказал Ли Чжэ Мен.

Как подчеркнуло агентство, Южная и Северная Корея формально до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии, а не мирного договора.

Президент Южной Кореи заявил, что намерен добиваться замены действующей системы перемирия полноценным мирным режимом на Корейском полуострове.

Ли Чжэ Мен призвал обе стороны отказаться от конфронтации.

— Я надеюсь, что Южная и Северная Корея сядут за стол переговоров ради мирного сосуществования и взаимного развития, — заявил он.

При этом Пхеньян пока не отвечал на прежние попытки Сеула возобновить диалог, отметило агентство. Администрация Ли Чжэ Мена заявляет, что продолжит добиваться переговоров с КНДР.

Южнокорейский президент также выступил за создание «многоуровневой системы безопасности», которая позволит контролировать напряженность на полуострове и предотвращать кризисы. По его словам, мир на Корейском полуострове может способствовать стабильности и сотрудничеству во всей Северо-Восточной Азии.

Ранее в августе Ли Чжэ Мен поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Комитет национальной безопасности РК за оперативное сотрудничество в задержании и возвращении на родину участников преступной группировки.