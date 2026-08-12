Президент Южной Кореи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие в борьбе с преступностью

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Комитет национальной безопасности РК за оперативное сотрудничество в задержании и возвращении на родину участников преступной группировки, передает агентство Kazinform.

Об этом глава Южной Кореи написал в публикации в социальной сети Х.

По словам Ли Чжэ Мёна, члены организованной преступной группы незаконно проникли в Казахстан через Камбоджу и Вьетнам, где занимались телефонным мошенничеством в отношении граждан Южной Кореи.

Подозреваемые были задержаны в Казахстане и спустя две недели полностью переданы южнокорейской стороне. В настоящее время в отношении них проводится расследование.

— Оперативное выполнение всех необходимых процедур — от задержания до доставки в страну — стало возможным благодаря активной поддержке и сотрудничеству Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Выражаем искреннюю благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и всем соответствующим сторонам, — написал Ли Чжэ Мён в социальной сети X.

Камбоджа мен Вьетнам арқылы Қазақстанға жасырын кіріп, біздің азаматтарымызға қарсы телефон алаяқтығын жасаған Корея Республикасының ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері жергілікті жерде ұсталғаннан кейін 2 апта өткен соң толықтай елге қайтарылып, қазіргі уақытта тергеу амалдары… https://t.co/C4kcfCQXmK — 이재명 (@Jaemyung_Lee) August 11, 2026

Ранее сообщалось, что подозреваемого в обналичивании более 2,5 млрд теңге вернули из Южной Кореи в Казахстан.