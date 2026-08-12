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    Президент Южной Кореи поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за содействие в борьбе с преступностью

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён поблагодарил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Комитет национальной безопасности РК за оперативное сотрудничество в задержании и возвращении на родину участников преступной группировки, передает агентство Kazinform.

    Президент Южной Кореи поблагодарил Токаева за содействие в задержании преступников
    Фото: Yonhap

    Об этом глава Южной Кореи написал в публикации в социальной сети Х. 

    По словам Ли Чжэ Мёна, члены организованной преступной группы незаконно проникли в Казахстан через Камбоджу и Вьетнам, где занимались телефонным мошенничеством в отношении граждан Южной Кореи. 

    Подозреваемые были задержаны в Казахстане и спустя две недели полностью переданы южнокорейской стороне. В настоящее время в отношении них проводится расследование.

    — Оперативное выполнение всех необходимых процедур — от задержания до доставки в страну — стало возможным благодаря активной поддержке и сотрудничеству Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Выражаем искреннюю благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и всем соответствующим сторонам, — написал Ли Чжэ Мён в социальной сети X. 

    Ранее сообщалось, что подозреваемого в обналичивании более 2,5 млрд теңге вернули из Южной Кореи в Казахстан

    Касым-Жомарт Токаев КНБ Южная Корея Международные отношения Задержания
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор