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    10:25, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Южной Кореи посетит Великобританию

    Президент Южной Кореи посетит Великобританию
    Фото: Yonhap.

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит Великобританию с государственным визитом в ноябре, чтобы отметить 140-летие отношений между двумя странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Визит состоится по приглашению короля Карла III, говорится в пресс-релизе канцелярии президента. Даты визита будут объявлены позже.

    Глава Кореи и первая леди Ким Кеон Хи станут первыми гостями на государственном уровне в Великобритании после коронации короля Карла III в мае этого года.

    Первый визит южнокорейского лидера в Великобританию состоялся в сентябре прошлого года, когда он присутствовал на похоронах королевы Елизаветы II.

    В этом году Лондон и Сеул празднуют подписание в 1883 году договора о дружбе, торговле и мореплавании между Великобританией и династией Чосон, правившей государством-предшественником Южной Кореи.

    Теги:
    Корея Великобритания Мировые новости
    Автор
    Татьяна Кудренок
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