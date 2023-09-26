Президент Южной Кореи посетит Великобританию

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит Великобританию с государственным визитом в ноябре, чтобы отметить 140-летие отношений между двумя странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Визит состоится по приглашению короля Карла III, говорится в пресс-релизе канцелярии президента. Даты визита будут объявлены позже.

Глава Кореи и первая леди Ким Кеон Хи станут первыми гостями на государственном уровне в Великобритании после коронации короля Карла III в мае этого года.

Первый визит южнокорейского лидера в Великобританию состоялся в сентябре прошлого года, когда он присутствовал на похоронах королевы Елизаветы II.

В этом году Лондон и Сеул празднуют подписание в 1883 году договора о дружбе, торговле и мореплавании между Великобританией и династией Чосон, правившей государством-предшественником Южной Кореи.