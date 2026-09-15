Президент Южной Кореи отметил высокий потенциал Казахстана в высокотехнологичных отраслях

Касым-Жомарт Токаев и Ли Чжэ Мён провели переговоры в расширенном составе, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Республики Корея вновь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за активное содействие в возвращении в Корею останков национального героя страны генерала Хон Бом До в 2021 году, подчеркнув, что корейский народ помнит и высоко ценит этот благородный жест.

Кроме того, Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, заявив о близости внешнеполитических приоритетов двух стран.

— Республика Корея и Казахстан расширяют рамки внешнего сотрудничества и проводят прагматичную дипломатию, ориентированную на национальные интересы и конкретные результаты. Казахстан — наш важный партнер в сфере экономической безопасности. Страна не только богата энергетическими и природными ресурсами, но и обладает большим потенциалом в перспективных высокотехнологичных отраслях. Мы готовы содействовать модернизации промышленности Казахстана за счет своих передовых промышленных и цифровых технологий. В условиях непредсказуемости международной обстановки наши страны должны укреплять сотрудничество, объединяя сильные стороны и потенциал друг друга, а также активно создавать новые возможности для совместного роста на взаимовыгодной основе, — считает Президент Республики Корея.

Напомним, Казахстан и Южная Корея выведут отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.