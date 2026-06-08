Президент ЮАР объявил о масштабных мерах против нелегальной миграции

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выступил с обращением к нации, в котором представил план борьбы с нелегальной миграцией, передает Kazinform со ссылкой на BBC.

Заявление прозвучало на фоне роста антимигрантских настроений, маршей протеста и высокого уровня безработицы в стране.

Среди ключевых мер — уголовное преследование работодателей, нанимающих нелегальных мигрантов, создание специализированных судов для ускорения депортаций, а также формирование биометрического реестра всех жителей страны для борьбы с кражей персональных данных. Кроме того, планируется укрепление пограничного контроля, борьба с коррупцией внутри миграционной системы и устранение правовых лазеек в иммиграционном законодательстве.

Вместе с тем Рамафоса предостерег граждан от самосуда.

— Только уполномоченные государственные органы вправе пресекать нарушения закона. Никто другой не вправе, например, останавливать людей на улице и требовать подтверждения гражданства, — заявил президент ЮАР.

Напряженность в стране нарастала в последние недели: антимигрантские группировки потребовали от нелегальных мигрантов покинуть ЮАР до 30 июня. В провинции Западный Кейп сотни мигрантов были вынуждены бежать из домов после волны запугивания и гибели двух граждан Мозамбика. Ряд африканских государств приступил к эвакуации своих граждан из страны.

По официальным данным, в ЮАР проживают более трех миллионов иностранных граждан — около 5% населения, однако реальное число с учетом нелегалов значительно выше. За прошлый год пограничные службы задержали свыше 450 тысяч человек, пытавшихся въехать в страну незаконно.

Уровень безработицы в ЮАР составляет около 33% — один из самых высоких показателей в мире, затрагивающий прежде всего молодежь. Рамафоса признал, что нелегальная миграция создает дополнительную нагрузку на государственные службы, и пообещал направить специальных представителей в соседние африканские страны для разъяснения новых мер.