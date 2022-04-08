Президент Йемена передал власть и освободил вице-президента от должности
Рано утром в четверг, 7 апреля, йеменский лидер выступил с заявалением, в котором объявил о создании президентского руководящего совета. Новое ведомство возьмет на себя обязанности, как президента, так и его заместителя.
Оно будет управлять политикой, военными делами и безопасностью страны во время переходного периода. Совет возглавит Рашад аль-Алиме, а сам совет немедленно объявит чрезвычайное положение. Об этом заявил министр информации Йемена.
Совет должен будет проводить сбалансированную внешнюю политику, которая отвечает интересам йеменского государства, обеспечивает независимость и суверенитет страны, а также неприкосновенность ее границ, сообщается в заявлении.
Во время своего телеобращения президент Йемена сообщил, что вновь созданный орган возглавит переговоры о постоянном прекращении огня и политическом урегулировании с повстанцами-хуситами, чтобы положить конец многолетнему конфликту в стране.
С 2014 года Йемен вовлечен в разрушительный конфликт между поддерживаемым Саудовской Аравией и международной коалицией правительством и поддерживающими Иран повстанцами-хуситами.
Между тем, на прошлой неделе стороны конфликта договорились о прекращении огня, сроком на два месяца, приуроченном к началу месяца Рамадан. Оно было заключено через пару дней после заявления возглавляемой Саудовской Аравией коалиции о прекращении боевых действий во время Рамадана. Перемирие началось в минувшую субботу.
Согласно заявлению специального посланника ООН по Йемену Ханса Грундберга, «стороны согласились прекратить все наступательные военные воздушные, наземные и морские операции внутри Йемена и за его пределами». Он также добавил, что перемирие может быть продлено, и призвал все стороны добиваться прекращения войны.