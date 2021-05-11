Президент взял на контроль обеспечение помощи погорельцам от лесного пожара в ВКО

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области по поручению Главы государства занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожара жителям посёлка Лесхоз и обеспечением их жильем. Данную работу Президент держит на контроле», - написал Берик Уали.

Пожар, внезапно охвативший лес и перекинувшийся на посёлок Лесхоз в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, охватил площадь в 310 га. Тушение пожара осложняет сильный ветер​ с порывами достигающими до 20 м/сек.

По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин,​ 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.

По последним данным ДЧС ВКО, на месте работает 208 человек личного состава​ ​и 47 единиц техники местных исполнительных органов, пожарных подразделений департамента и лесхоза. Огнем уничтожено 35 домов и 9 пострадало от огня.

На месте работает Оперативный штаб во главе с акимом области Даниалом Ахметовым. В городе Риддере запущена горячая линия и созданы два эвакуационных пункта. Всем, кому необходима помощь, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19. По номеру горячей линии работают психологи.



