Президент высоко оценил работу руководства Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев отметил, что за прошедший период проделана реальная работа, которая должна быть продолжена, передает МИА «Казинформ».

Глава государства подчеркнул, что инфраструктура культурного и исторического центра страны – города Семея должна соответствовать его статусу. В своем докладе Президенту аким Абайской области также отдельно остановился на развитии города.

На прошедшем в Астане совещании по вопросам социально-экономического развития Глава государства заслушал доклад акима Абайской области Нурлана Уранхаева. Касым-Жомарт Токаев отметил особое значение административного центра региона.

«Семей по праву считается одним из красивых и исторических центров нашей страны. Надо уделить особое внимание на его обустройство, чтобы он выглядел прилично. Естественно, должна быть обновлена инфраструктура, поэтому работы много», - подчеркнул Глава государства.

В своем докладе Нурлан Уранхаев отметил существенное увеличение бюджета Семея и пути решения самых острых и застарелых проблем города.

«Учитывая исторический, культурный и новый административный статус Семея, а также тот факт, что практически 60% населения региона проживают в городской местности, развитие областного центра находится на особом контроле», - сообщил аким региона. - Так, в текущем году бюджет Семея составил более 85 млрд тенге, что больше прошлого года практически на 50%».

Увеличены объемы финансирования сферы ЖКХ в 1,4 раза и социальной защиты в 1,5 раза.

Для решения вопросов теплоснабжения города Семей в 2023-2024 гг. в Комплексный план развития области включены 30 проектов по реконструкции теплоисточников и модернизации сетей на сумму более 150 млрд тенге.

По окончании доклада Глава государства высоко оценил результаты проделанной работы и поручил продолжить ее по всем направлениям.

«Реальная работа была проделана в короткие сроки. Это необходимо признать. Но впереди много работы. Есть много нерешенных проблем. Поэтому эту работу следует проводить комплексно», - сказал Касым-Жомарт Токаев.