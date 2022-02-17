Президент высказался о задержании невиновных во время январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о распространении информации о задержании невиновных во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определенные люди распространяют ложную информацию о том, что мы задерживаем невиновных граждан. Но мы не должны забывать о том, что среди задержанных есть террористы и преступники. Сами посудите, тысячи людей вышли громить город, совершали теракты, а потом вдруг все они оказались обычными мирными гражданами. Разве можно поверить в это? Нельзя называть террористов и бандитов народными героями и батырами», - сказал Глава Государства в интервью телеканалу Qazaqstan.

Как отметил Президент, это совершенно неверное видение, не соответствующее действительности. И если, заблуждаясь, согласиться с подобными утверждениями, то государству грозит еще одна большая опасность.

«Это означает, что мы вновь откроем дорогу преступникам и бандитам. Поэтому нельзя спешить с выводами. По каждому делу должно быть проведено тщательное расследование», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.