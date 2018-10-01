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Президент высказался о сфере ЖКХ

5 Октября 2018 11:34 181
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Президент высказался о сфере ЖКХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».    

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Говоря о сфере ЖКХ и коммунальных услуг, президент отметил, что, как показывают опросы, в этом пункте народ очень волнуется. Люди платят деньги, ЖСК собирает, и потом никто не знает, куда это расходуется, и потом тарифы растут, цены растут. Почему? Нет объективных причин. Мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно, сколько собрано денег, куда они израсходованы и на какие цели, какие получили результаты. 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Анеля Касымова

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