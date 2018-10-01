Президент высказался о сфере ЖКХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Говоря о сфере ЖКХ и коммунальных услуг, президент отметил, что, как показывают опросы, в этом пункте народ очень волнуется. Люди платят деньги, ЖСК собирает, и потом никто не знает, куда это расходуется, и потом тарифы растут, цены растут. Почему? Нет объективных причин. Мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно, сколько собрано денег, куда они израсходованы и на какие цели, какие получили результаты.