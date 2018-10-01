Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
05:38 164
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:38 323
Президент высказался о сфере ЖКХ
5 Октября 2018 11:34 181
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПрезидент: итоги реализации «7-20-25» будет оценкой деятельности акимов Люди уезжают за рубеж, потому что не доверяют нашим ученым заведениям - Н. Назарбаев
Говоря о сфере ЖКХ и коммунальных услуг, президент отметил, что, как показывают опросы, в этом пункте народ очень волнуется. Люди платят деньги, ЖСК собирает, и потом никто не знает, куда это расходуется, и потом тарифы растут, цены растут. Почему? Нет объективных причин. Мы не контролируем, не смотрим, должно быть прозрачно, сколько собрано денег, куда они израсходованы и на какие цели, какие получили результаты.
Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Нужно реализовать весь потенциал АПК - Президент
- За годы Независимости при исполнении погибли 770 полицейских - Президент
- Нурсултан Назарбаев отчитал госслужащих за импортную одежду
- Ужесточить наказания за давление на бизнес в Казахстане поручил Президент
- Защитить отечественных экспортеров потребовал Нурсултан Назарбаев
- Особое внимание надо уделить развитию въездного и внутреннего туризма - Президент
Загрузка...