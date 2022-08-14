14 Августа 2022 17:33

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким государственного и общественного деятеля Балташа Турсумбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах. Все свои силы Балташ Молдабаевич направлял на развитие нашего общества. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», – говорится в телеграмме Главы государства.