Президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Тwitter Президента.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов», - говорится в сообщении.

Напомним, в Кызылординской области произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом: число погибших увеличилось до 8.

О состоянии пострадавших в ДТП в Кызылординской области рассказал Елжан Биртанов.