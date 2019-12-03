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Президент выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП с автобусом в Кызылординской области
3 Декабря 2019 13:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Тwitter Президента.
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«Выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с автобусом в Кызылординской области. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Вопрос безопасности на дорогах требует особого внимания соответствующих ведомств и акиматов», - говорится в сообщении.Напомним, в Кызылординской области произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом: число погибших увеличилось до 8.
О состоянии пострадавших в ДТП в Кызылординской области рассказал Елжан Биртанов.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Кызылординская область, Происшествия,
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