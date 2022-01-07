15:25, 07 Январь 2022 | GMT +6
Президент выразил соболезнования семьям и близким погибших от рук террористов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям и близким людей, погибших от рук террористов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к народу Казахстана.
Ранее Глава государства заявил, что в Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания.
«В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих»,- добавил Касым-Жомарт Токаев.