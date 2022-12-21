Президент выразил соболезнования родным ученого и общественного деятеля Амангельды Айталы

21 Декабря 2022, 14:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной видного ученого, общественного деятеля, депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан II и III созывов Амангельды Айталы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Амангельды Абдрахманулы многие годы плодотворно трудился в сфере образования и науки. Работая в Актюбинском государственном педагогическом институте, он внес большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Будучи депутатом Мажилиса, он участвовал в совершенствовании отечественного законодательства и развитии парламентаризма. Имя и светлый образ Амангельды Абдирахманулы, который оставил яркий след в истории страны, своим неустанным трудом способствуя ее процветанию, навсегда останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.