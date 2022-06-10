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Президент выразил соболезнования родным и близким погибших на АрселорМиттал Темиртау
10 Июня 2022 20:15

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших на АрселорМиттал Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Выражаю искренние соболезнования семьям погибших работников в цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Поручил Правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших», - говорится в телеграмме.

Как ранее сообщалось, 10 июня 2022 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с работниками АО «АрселорМиттал Темиртау» на территории ТОО «Курылысмет».

При демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха обрушилась кровля. В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10 м) под завалами оказались пять человек.

Четверо из них погибли, один пострадавший 1994 года рождения доставлен в больницу.



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