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    23:55, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося композитора и певца, лауреата Государственной премии, народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Ескендир Утегенович пользовался всенародной любовью как замечательный певец и композитор, произведения которого глубоко затрагивали душу слушателей. За долгие годы плодотворной творческой деятельности он внес значительный вклад в развитие отечественного музыкального искусства. Им создано около 200 любимых народом песен, романсов и хоровых произведений. Особое признание публики заслужили такие прекрасные песни, как «Атамекен», «Анаға сәлем», «Есіңе ал», «Айналайын», «Әдемі-ау», «Гүлсезім» и другие. Светлый образ Ескендира Утегеновича, оставившего яркий след в искусстве и культуре нашей страны, навсегда останется в памяти народа», – говорится в телеграмме.


    Теги:
    Культура Президент Президент Казахстана
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