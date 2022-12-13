НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Булата Аюханова

13 Декабря 2022, 19:04
Президент выразил соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Булата Аюханова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким народного артиста Казахстана Булата Аюханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры, артиста балета, хореографа, народного артиста Казахстана Булата Аюханова.

«Обладатель редкого таланта и творческого долголетия, Булат Газизович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства. Основал и многие годы руководил художественным коллективом, сегодня широко известным как Государственный академический театр танца Республики Казахстан. Подготовил десятки балетных постановок на различных сценах в стране и за рубежом. В жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению. Светлая память о Булате Газизовиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

Напомним, на 84-м году жизни скончался артист балета, балетмейстер, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов. Прощание с Булатом Аюхановым состоится в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая 15 декабря.

Фото:vecher.kz
Теги:
Новости по теме
Глава государства принял акимов Астаны и Карагандинской области
Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Читайте также
Президента Казахстана ожидают с официальным визитом в Исламабад
Глава государства принял акимов Астаны и Карагандинской области
Акимат Алматы совместно с 2GIS актуализировали достопримечательности города
Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Глава государства принял президента компании Adani Group Гаутама Адани
Скончался артист балета и хореограф Булат Аюханов
Антологию современной кыргызской поэзии на казахском языке презентовали в Оше
Наследие казахских и узбекских мыслителей XIX века обсудили в Ташкенте
Новости партнеров
Популярное
1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
3 ОПМ «Автобус»: 29 руководителей автобусных парков в Таразе привлекли к ответственности
4 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
5 Историко-туристический центр в Таразе три года без централизованного отопления

Лента новостей