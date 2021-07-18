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    00:36, 18 Июль 2021 | GMT +6

    Президент выразил соболезнования родным и близким айтыскер Ханши Раисовой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной видного деятеля культуры, многократного призера республиканского айтыса акынов, почетной гражданки Алматинской области Раисовой Ханши Мусабаевны, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в Facebook.

    «Ханша Мусабаевна была одним из самых ярких акынов в 1980–1990 годы, когда начало возрождаться искусство айтыса. Прославляя наши культурные ценности и духовное богатство, Ханша Мусабаевна неизменно занимала призовые места на республиканских и международных поэтических конкурсах. Она пользовалась особенным уважением и восхищением среди народа. Ей была присуждена премия ЮНЕСКО. Также она обучала молодых талантов искусству айтыса, способствовала формированию школы акынов в Жетысу.
    Светлый образ Ханши Мусабаевны, внесшей большой вклад в развитие творческого наследия казахского айтыса, навсегда останется в нашей памяти. Народ всегда будет чтить имя прославленной айтыскер», – говорится в телеграмме Президента.

    Теги:
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