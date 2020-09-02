Президент выработал эффективную стратегию – член АНК о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель регионального штаба РМД АНК молодежного движения «Жаңғыру жолы» прокомментировал Послание Президента РК Равиль Юнусов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В своем выступлении Глава государства выделил пять основных направлений политической трансформации, которые включают в себя ряд важнейших реформ в области экономики, кадровой политики, сферы малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, различных социальных механизмов, антикоррупционных мер – все это в совокупности приведет к созданию мощой конкурентно-способной державы, обладающей уникальными преимуществами», - отметил Равиль Юнусов.

По его мнению, Президент выработал эффективную стратегию, внедрение которой позволит решить ряд важных вопросов. К примеру, внедрение факторно-бальной шкалы, регулирующей работу госслужащих, станет отличной мотивацией для качественного выполнения задач и ответственного отношения к делу.

«Перезагрузка» некоторых аспектов правовой системы даст свобод малому и среднему бизнесу, а также решит проблему «теневой экономики». Основная цели: соцобеспечение социально-значимым продовольствием и выход на международную промышленную арену.

Немало внимания уделялось и вопросам образования, демографии, социального благополучия граждан, а также стабилизации безопасности в обществе и контролю уголовно-процессуальных тонкостей, новым формам оказания медицинских услуг. Значительная часть речи государственного лидера касалась новых мер по защите прав человека и организации эффективной работы местного самоуправления.

Глава государтсва озвучил актуальные проблемы и предложил универсальные методики их решения. Только комплексный и добросовестный подход к их воплощению поможет гармоничному развитию страны. Благополучие нашей Родины зависит от каждого из нас. Помните, вместе мы – сила!» - добавил Равиль Юнусов.