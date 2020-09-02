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Президент выработал эффективную стратегию – член АНК о Послании

2 Сентября 2020 20:25
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Президент выработал эффективную стратегию – член АНК о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель регионального штаба РМД АНК молодежного движения «Жаңғыру жолы» прокомментировал Послание Президента РК Равиль Юнусов. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«В своем выступлении Глава государства выделил пять основных направлений политической трансформации, которые включают в себя ряд важнейших реформ в области экономики, кадровой политики, сферы малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, различных социальных механизмов, антикоррупционных мер – все это в совокупности приведет к созданию мощой конкурентно-способной державы, обладающей уникальными преимуществами», - отметил Равиль Юнусов.

По его мнению, Президент выработал эффективную стратегию, внедрение которой позволит решить ряд важных вопросов. К примеру, внедрение факторно-бальной шкалы, регулирующей работу госслужащих, станет отличной мотивацией для качественного выполнения задач и ответственного отношения к делу.

«Перезагрузка» некоторых аспектов правовой системы даст свобод малому и среднему бизнесу, а также решит проблему «теневой экономики». Основная цели: соцобеспечение социально-значимым продовольствием и выход на международную промышленную арену.

Немало внимания уделялось и вопросам образования, демографии, социального благополучия граждан, а также стабилизации безопасности в обществе и контролю уголовно-процессуальных тонкостей, новым формам оказания медицинских услуг. Значительная часть речи государственного лидера касалась новых мер по защите прав человека и организации эффективной работы местного самоуправления.

Глава государтсва озвучил актуальные проблемы и предложил универсальные методики их решения. Только комплексный и добросовестный подход к их воплощению поможет гармоничному развитию страны. Благополучие нашей Родины зависит от каждого из нас. Помните, вместе мы – сила!» - добавил Равиль Юнусов.


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#АНК   #Послание Президента РК-2020  
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