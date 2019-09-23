Президент встретился с представителями политических и экспертных кругов США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Программу визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк открыла встреча с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, организованная при содействии влиятельного американского аналитического центра «Atlantic Council» («Атлантический совет»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства подробно рассказал о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-американских отношений, основных приоритетах внешней политики, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие сотрудничества с США имеет особое значение для нашей страны.

«Мы придаем важное значение реализации достигнутых в ходе официального визита Первого Президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года соглашений, которые заложили основу для расширенного стратегического партнерства между двумя странами», - подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил 45 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал американских партнеров об успешном осуществлении ряда совместных проектов в энергетической сфере и обратил внимание на наличие новых возможностей для расширения взаимодействия в сельском хозяйстве и высоких технологиях.

По словам Президента, Казахстан намерен и впредь укреплять долгосрочные экономические контакты с американским бизнесом.

В свою очередь американские участники мероприятия высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, отметив широкий потенциал дальнейшего укрепления взаимовыгодного стратегического партнерства с Казахстаном.





Отмечается, «Атлантический совет», созданный в 1961 году, является одним из ведущих аналитических и научных центров США. Совет занимается исследованием вопросов трансатлантических связей, интеграционных процессов, безопасности и окружающей среды.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Соединённые Штаты Америки. В Нью-Йорке он примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также проведёт встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса