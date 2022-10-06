Президент: Все решения, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все решения, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Об этом во время Форума народной коалиции заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственные интересы – важнейшая ценность. Все решения от сел до Акорды должны приниматься, исходя из этого. Иными словами, в каждом деле необходимо придерживаться государственной позиции. Интересы государства – это интересы народа. Поэтому все решения, проекты, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Забота о Родине должна быть незыблемым принципом каждого», - заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.