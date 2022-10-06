Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Президент: Все решения, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны

Автор:  
Акбота Кузекбай
6 Октября 2022, 17:19
Президент: Все решения, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все решения, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Об этом во время Форума народной коалиции заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственные интересы – важнейшая ценность. Все решения от сел до Акорды должны приниматься, исходя из этого. Иными словами, в каждом деле необходимо придерживаться государственной позиции. Интересы государства – это интересы народа. Поэтому все решения, проекты, законы и указы должны быть направлены на защиту интересов страны. Забота о Родине должна быть незыблемым принципом каждого», - заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Форум народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева проходит в столице.

Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.


Президент Казахстана   Выборы   Токаев Касым-Жомарт   Президентские выборы - 2022  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции