Президент вручил гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» талантливой молодежи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Вы действительно талантливые люди. Поэтому поздравляю вас с этой победой. Вам предоставлена хорошая возможность реализовать свои проекты. Государство создает всевозможные условия для развития потенциала молодежи. Уверен, что вы увидите результат реализуемых реформ и проектов. Недавно Елбасы обратился к молодежи с глубоким посылом. Безусловно, подрастающее поколение оправдает надежды и ожидания старшего поколения. Поэтому каждый должен впитывать в себя лучшие качества» , - сказал Президент.
Глава Государства отметил, что только созидательная, патриотичная молодежь может внести свой вклад в процветание траны.
«Я уверен, что в будущем вы станете настоящими профессионалам своего дела. Желаю всем вам крепкого здоровья и дальнейших успехов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Обладателям 30 грантов Президент вручил по 3 миллиона тенге.
Гранты были присуждены по направлениям «Культура», «Наука», «Информационные технологии», «Медиа», «Бизнес».
Основная цель проекта – государственная поддержка новых творческих идей и креативных инициатив молодежи.
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