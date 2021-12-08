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Президент вручил гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» талантливой молодежи

8 Декабря 2021 12:28
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Президент вручил гранты «Тәуелсіздік ұрпақтары» талантливой молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы действительно талантливые люди. Поэтому поздравляю вас с этой победой. Вам предоставлена хорошая возможность реализовать свои проекты. Государство создает всевозможные условия для развития потенциала молодежи. Уверен, что вы увидите результат реализуемых реформ и проектов. Недавно Елбасы обратился к молодежи с глубоким посылом. Безусловно, подрастающее поколение оправдает надежды и ожидания старшего поколения. Поэтому каждый должен впитывать в себя лучшие качества» , - сказал Президент.

Глава Государства отметил, что только созидательная, патриотичная молодежь может внести свой вклад в процветание траны.

«Я уверен, что в будущем вы станете настоящими профессионалам своего дела. Желаю всем вам крепкого здоровья и дальнейших успехов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Обладателям 30 грантов Президент вручил по 3 миллиона тенге.

Гранты были присуждены по направлениям «Культура», «Наука», «Информационные технологии», «Медиа», «Бизнес».

Основная цель проекта – государственная поддержка новых творческих идей и креативных инициатив молодежи.

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#Президент Казахстана   #Молодежь  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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