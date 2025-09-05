Президент РК вручил госнаграды за вклад в развитие нефтегазовой отрасли
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Согласно Указу Главы государства за большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны награждены:
орденом «Барыс» ІІІ степени
Тиесов Данияр Суиншликович — советник председателя правления ТОО «PTC Holding», Республика Узбекистан;
орденом «Парасат»
Жаркешов Санжар Серикбаевич — вице-министр энергетики
Наушиев Танбай Есеналиевич — ветеран труда, город Астана
Сармурзина Раушан Гайсиевна — ветеран труда, город Астана;
орденом «Достық» ІІ степени
Яна Миньюй — президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Кызылординская область;
орденом «Құрмет»
Абдулгафаров Дастан Елемесович — заместитель председателя правления АО «НК „КазМунайГаз“
Айбулганов Гаждибай Демиевич — трубопроводчик филиала «Управление магистральных газопроводов „Алматы“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“
Ахмет ұлы Бақыбай — ветеран труда, Мангистауская область
Ерболатова Нурбиби Куныршаевна — слесарь-ремонтник АО «Озенмунайгаз» АО «НК „КазМунайГаз“, Мангистауская область
Масакбаев Ергеш Молдаразович — монтер Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК „QazaqGaz“
Милехин Юрий Тимофеевич — ветеран труда, Атырауская область
Сарманов Бисенбай Ондасынович — оператор Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл» АО «НК „КазМунайГаз“, Атырауская область
Стадник Валерий Станиславович — машинист филиала «Управление магистральных газопроводов „Уральск“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“, Западно-Казахстанская область
Ушакова Валентина Николаевна — главный инженер проектов АО «НИПИ „Каспиймунайгаз“, Атырауская область;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІ степени
Кадыров Нуржан Есенович — оператор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени
Абилхайров Жолдаскали Сериккалиевич — начальник буровой установки ТОО «Бургылау», Мангистауская область
Абрамчев Владимир Павлович — оператор нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область
Байбакиров Кадор Ажибекович — оператор технологических установок ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» АО «НК „КазМунайГаз“
Куанышкалиев Асхат Насиевич — инженер-механик филиала «Казахстан» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», Западно-Казахстанская область
Куншигаров Саламат Машекович — машинист ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“
Мендигалиев Канат — ветеран труда, Атырауская область
Рожков Сергей Иванович — оператор нефтеперекачивающей станции «Атырау» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область
Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы — оператор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Батирбеков Закир Турданович — слесарь Туркестанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК „QazaqGaz“
Бисембергенова Мария — машинист производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» АО «НК „КазМунайГаз“, Мангистауская область
Джарликаганов Тимур Саинович — региональный менеджер ТОО «QHSE-Akbarys», Западно-Казахстанская область
Джубанышев Турлан Наурзбаевич — ведущий инженер-механик ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“
Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы — электрогазосварщик филиала «Управление магистральных газопроводов „Актобе“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“
Изтелеуов Нурбек Баянович — слесарь филиала «Управление магистральных газопроводов „Кызылорда“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“
Молдагазин Талгат Турахметович — слесарь Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО «СНПС-Актобемунайгаз»
Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы — оператор нефтегазодобывающего управления «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» АО «НК „КазМунайГаз“, Атырауская область
Суттибаева Бакыткуль Жаксылыковна — оператор филиала «Управление магистральных газопроводов „Тараз“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“
Сыдыков Омирбай Жумадилович — старший инженер ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК „КазМунайГаз“, город Шымкент
Турдалиев Асилхан Сыданович — инженер «Управление магистральных газопроводов „Караганда“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“
Унаева Гулжан Сагингалиевна — электромонтер филиала «Управление магистральных газопроводов „Актау“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“
Хегай Дмитрий Афанасьевич — старший оператор ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК „КазМунайГаз“, город Шымкент
Шарафиев Раис Рафкатович — оператор Павлодарского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» АО «НК „КазМунайГаз“.