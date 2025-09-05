РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:05, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Президент РК вручил госнаграды за вклад в развитие нефтегазовой отрасли

    Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной нефтегазовой отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент вручил госнаграды казахстанцам за вклад в развитие нефтегазовой отрасли
    Фото: Акорда

    Согласно Указу Главы государства за большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли страны награждены:

    орденом «Барыс» ІІІ степени

    Тиесов Данияр Суиншликович — советник председателя правления ТОО «PTC Holding», Республика Узбекистан;

    орденом «Парасат»

    Жаркешов Санжар Серикбаевич — вице-министр энергетики

    Наушиев Танбай Есеналиевич — ветеран труда, город Астана

    Сармурзина Раушан Гайсиевна — ветеран труда, город Астана;

    орденом «Достық» ІІ степени

    Яна Миньюй — президент АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», Кызылординская область;

    орденом «Құрмет»

    Абдулгафаров Дастан Елемесович — заместитель председателя правления АО «НК „КазМунайГаз“

    Айбулганов Гаждибай Демиевич — трубопроводчик филиала «Управление магистральных газопроводов „Алматы“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“

    Ахмет ұлы Бақыбай — ветеран труда, Мангистауская область

    Ерболатова Нурбиби Куныршаевна — слесарь-ремонтник АО «Озенмунайгаз» АО «НК „КазМунайГаз“, Мангистауская область

    Масакбаев Ергеш Молдаразович — монтер Шымкентского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК „QazaqGaz“

    Милехин Юрий Тимофеевич — ветеран труда, Атырауская область

    Сарманов Бисенбай Ондасынович — оператор Западного управления операторских услуг АО «КазТрансОйл» АО «НК „КазМунайГаз“, Атырауская область

    Стадник Валерий Станиславович — машинист филиала «Управление магистральных газопроводов „Уральск“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“, Западно-Казахстанская область

    Ушакова Валентина Николаевна — главный инженер проектов АО «НИПИ „Каспиймунайгаз“, Атырауская область;

    орденом «Еңбек Даңқы» ІІ степени

    Кадыров Нуржан Есенович — оператор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“;

    орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

    Абилхайров Жолдаскали Сериккалиевич — начальник буровой установки ТОО «Бургылау», Мангистауская область

    Абрамчев Владимир Павлович — оператор нефтеперекачивающей станции «Курмангазы» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область

    Байбакиров Кадор Ажибекович — оператор технологических установок ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» АО «НК „КазМунайГаз“

    Куанышкалиев Асхат Насиевич — инженер-механик филиала «Казахстан» «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.», Западно-Казахстанская область

    Куншигаров Саламат Машекович — машинист ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“

    Мендигалиев Канат — ветеран труда, Атырауская область

    Рожков Сергей Иванович — оператор нефтеперекачивающей станции «Атырау» АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К», Атырауская область

    Сапарғали Сатыбалды Ахтанұлы — оператор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Батирбеков Закир Турданович — слесарь Туркестанского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» АО «НК „QazaqGaz“

    Бисембергенова Мария — машинист производственного управления «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз» АО «НК „КазМунайГаз“, Мангистауская область

    Джарликаганов Тимур Саинович — региональный менеджер ТОО «QHSE-Akbarys», Западно-Казахстанская область

    Джубанышев Турлан Наурзбаевич — ведущий инженер-механик ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» АО «НК „КазМунайГаз“

    Жармақов Мұханбетхали Жанабайұлы — электрогазосварщик филиала «Управление магистральных газопроводов „Актобе“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“

    Изтелеуов Нурбек Баянович — слесарь филиала «Управление магистральных газопроводов „Кызылорда“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“

    Молдагазин Талгат Турахметович — слесарь Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса АО «СНПС-Актобемунайгаз»

    Сейтқали Сәкен Мырзахметұлы — оператор нефтегазодобывающего управления «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» АО «НК „КазМунайГаз“, Атырауская область

    Суттибаева Бакыткуль Жаксылыковна — оператор филиала «Управление магистральных газопроводов „Тараз“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“

    Сыдыков Омирбай Жумадилович — старший инженер ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК „КазМунайГаз“, город Шымкент

    Турдалиев Асилхан Сыданович — инженер «Управление магистральных газопроводов „Караганда“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“

    Унаева Гулжан Сагингалиевна — электромонтер филиала «Управление магистральных газопроводов „Актау“ АО „Интергаз Центральная Азия“ АО „НК „QazaqGaz“

    Хегай Дмитрий Афанасьевич — старший оператор ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» АО «НК „КазМунайГаз“, город Шымкент

    Шарафиев Раис Рафкатович — оператор Павлодарского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл» АО «НК „КазМунайГаз“.

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Нефть/газ Президент Казахстана Награда
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают