В Астане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК. Председатель палаты Ерлан Кошанов рассказал о важных законопроектах, которые будут рассмотрены депутатами в новой сессии, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В минувший понедельник Глава государства выступил со своим ежегодным Посланием. Президент особо отметил активную работу депутатского корпуса. Ряд поручений был посвящен непосредственно депутатам. Это говорит о том, что Президент во многих вопросах полагается и доверяет депутатскому корпусу. Вместе с тем, это доказывает правильность и действенность формулы Главы государства «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», — отметил председатель Мажилиса.

По его словам, многие вопросы, озвученные в Послании, требуют законодательной поддержки.

— Например, действующий закон о банках был принят в 1995 году. Не полностью соответствует требованиям сегодняшнего дня. Поэтому мы должны принять новый закон о банках. Кроме того, перед нами стоит задача пересмотреть налоговую систему страны. Президент продлил срок принятия Налогового кодекса на следующий год. Это решение позволит без спешки внимательно изучить кодекс. Главное, что вместе с экспертами, специалистами, предпринимателями мы можем еще раз всесторонне проработать кодекс. Налоговый кодекс должен быть понятен всем экономически активным гражданам. Предстоит большая работа, в ней должны принять участие все депутаты и фракции, — сказал Е. Кошанов.

Он также отметил, что депутаты продолжат работу в рамках Указа Президента о мерах по либерализации экономики.

— При принятии закона «О государственных закупках» мы обсуждали этот вопрос. Пришло время вернуться к этой теме. Оптимальную политику управления государственными предприятиями необходимо будет закрепить на законодательном уровне. На этой сессии мы продолжим работу, направленную на совершенствование законодательства по возврату активов. Возвращенные средства и активы должны работать на благо народа Казахстана. Для этого инвестирование в экономику страны должно стать обязательным условием амнистии капитала. Это твердая позиция Президента, которую мы должны нормативно закрепить, — сказал он.

Е. Кошанов подчеркнул, что большая часть Послания Президента основана на реальных потребностях и запросах общества.

— Мы встретились с населением в регионах. Мы знаем, что вопросы, озвученные Президентом, волнуют общественность. В последние годы наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, гибель людей. Участившиеся нарушения в рядах армии, не соответствующие уставу, вызывают обеспокоенность у населения. Несмотря на ужесточение законодательства, потребление наркотиков среди населения по-прежнему остается острой проблемой. Население почти ежедневно сталкивается с различными мошенническими действиями. Мы, депутатский корпус, должны содействовать в решении этих вопросов, — заявил председатель Мажилиса.

Также, по его словам, совместно с госорганами должна продолжиться работа, направленная, прежде всего, на соблюдение закона и правопорядка.

— В своем Послании Президент объявил 2025 год Годом рабочих профессий. Это очень важный шаг. Ведь в стране не хватает инженеров, строителей, биологов, ветеринаров, специалистов водной отрасли. Сейчас нам нужно больше кадров для строительства заводов, дорог, домов. Поэтому мы должны также рассмотреть вопрос их законодательной поддержки. Считаю, что в дальнейшем стоит провести правительственный час, посвященный этой теме. Кроме того, значимым стимулом будет награждение такой категории работников частной государственной наградой. Мы, депутаты, будем поддерживать эту идею Президента на законодательном уровне со своей стороны, — подчеркнул Е. Кошанов.

Кроме того, продолжится работа по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. Спикер отметил, что законопроект по развитию искусственного интеллекта уже разработан, в ближайшее время начнется его обсуждение.