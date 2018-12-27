Президент внес дополнения в реестр должностей госслужащих РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», сообщила пресс-служба Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:



1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 520) следующее дополнение:



в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:



в главе «2. Административные государственные должности»:



в разделе «Корпус Б»:



в категории D-2 группа категорий D:



после строки «Член ревизионной комиссии» дополнить строкой следующего содержания:



«Помощник акима области, города республиканского значения и столицы по вопросам военной безопасности и обороны».



2. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.



Президент

Республики Казахстан Н.Назарбаев



Астана, Акорда, 26 декабря 2018 года

№ 815