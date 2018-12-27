Установить для Android
×
Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -22 °С
Алматы: -6 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент внес дополнения в реестр должностей госслужащих РК

27 Декабря 2018 18:41 307
Поделиться:
Президент внес дополнения в реестр должностей госслужащих РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих», сообщила пресс-служба Акорды. 

Новости по теме

Президент РК внес поправки по вопросам контроля над оборотом наркотиков
Нурсултан Назарбаев подписал закон о естественных монополиях Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 150 «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 70-71, ст. 520) следующее дополнение:

в Реестре должностей политических и административных государственных служащих, утвержденном вышеназванным Указом:

в главе «2. Административные государственные должности»:

в разделе «Корпус Б»:

в категории D-2 группа категорий D:

после строки «Член ревизионной комиссии» дополнить строкой следующего содержания:

«Помощник акима области, города республиканского значения и столицы по вопросам военной безопасности и обороны».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Президент
Республики Казахстан Н.Назарбаев
Астана, Акорда, 26 декабря 2018 года
№ 815

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Другие государственные органы,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив