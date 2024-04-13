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    10:03, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент выразил соболезнования родным и близким Абдимомына Желдибаева

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким кюйши, композитора Абдимомына Желдибаева, передает агентство Kazinform.

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося кюйши, композитора, кавалера орденов «Парасат», «Құрмет» и «Достық» Абдимомына Желдибаева.

    — Абдимомын Желдибайулы был виртуозным музыкантом и талантливым педагогом, раскрывшим новые горизонты древнего искусства кюя. Посвятив всю свою жизнь популяризации самобытного наследия казахского народа, он внес огромный вклад в обогащение культуры и духовности нашей страны. Знаменитый кюй «Ерке сылқым» и другие его произведения заслуженно завоевали всеобщее признание. Светлый образ Абдимомына Желдибайулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое музыкальное наследие, навсегда останется в нашей памяти, — говорится в телеграмме.

    Известный кюйши-композитор, автор популярного произведения «Ерке сылқым» Абдимомын Желдибаев скончался на 90-м году жизни.

    Теги:
    Культура Соболезнования Токаев Касым-Жомарт Музыка
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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