Скончался известный кюйши-композитор Абдимомын Желдибаев

На 90-м году ушел из жизни известный кюйши-композитор, автор популярного произведения «Ерке сылқым» Абдимомын Желдибаев, передает агентство Kazinform.

Абдимомын Желдибаев родился 15 октября 1934 года в Шуском районе Жамбылской области.

Окончив Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, он вернулся на малую родину, где более 30 лет руководил ансамблем народных инструментов «Шу еркесі».

Награждён орденами «Курмет», «Парасат» и «Достык».

Широко известны произведения Абдимомына Желдибаева «Ерке сылқым», «Арман құс», «Жесір сазы», «Тоғау», «Аққу», «Ыдырыс», «Жамбыл толғауы», «Тұран елі».

Более 70 его композиций вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия, самое известное из которых — легендарный кюй «Ерке сылқым», в честь которого в 2011 году на родине композитора установили памятник.

Агентство Kazinform выражает искренние соболезнования родным и близким Абдимомына Желдибаева.