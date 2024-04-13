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    21:52, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Скончался известный кюйши-композитор Абдимомын Желдибаев

    Минкультуры рк
    Фото: Минкультуры РК

    На 90-м году ушел из жизни известный кюйши-композитор, автор популярного произведения «Ерке сылқым» Абдимомын Желдибаев, передает агентство Kazinform.

    Абдимомын Желдибаев родился 15 октября 1934 года в Шуском районе Жамбылской области.

    Окончив Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, он вернулся на малую родину, где более 30 лет руководил ансамблем народных инструментов «Шу еркесі».

    Награждён орденами «Курмет», «Парасат» и «Достык».

    Широко известны произведения Абдимомына Желдибаева «Ерке сылқым», «Арман құс», «Жесір сазы», «Тоғау», «Аққу», «Ыдырыс», «Жамбыл толғауы», «Тұран елі».

    Более 70 его композиций вошли в Золотой фонд казахского культурного наследия, самое известное из которых — легендарный кюй «Ерке сылқым», в честь которого в 2011 году на родине композитора установили памятник.

    Агентство Kazinform выражает искренние соболезнования родным и близким Абдимомына Желдибаева.

    Теги:
    Культура Соболезнования История Казахстана Искусство
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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