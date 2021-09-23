Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент – Верховный главнокомандующий посетил военные учения «Отпантау-2021»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Сентября 2021, 16:18
Президент – Верховный главнокомандующий посетил военные учения «Отпантау-2021»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В заключительный день рабочей поездки в Мангистаускую область Глава государства посетил оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021», которые состоялись на полигоне «Оймаша», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

photo

Верховный главнокомандующий совершил осмотр передового пункта управления Генерального штаба, заслушал доклады министра обороны, командующих сил воздушной обороны, сухопутных войск, военно-морских сил и десантно-штурмовых войск, а также акима Карагандинской области. Касым-Жомарт Токаев проверил готовность подразделений специального назначения, осмотрел современные образцы вооружений и техники, а также ознакомился с презентацией строительства военного госпиталя в Актау и авиационной инфраструктуры в Мангистауской области.

Далее Президент со смотровой вышки наблюдал за активной фазой военных маневров.

photo

Сценарий учений включил в себя применение на практике новых форм и способов ведения боевых действий различными группировками войск против условного противника, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов. На всем протяжении действий группировки войск осуществлялась воздушная и наземная разведка. Ее результаты передавались на пункт управления, откуда давались целеуказания для нанесения высокоточных ударов беспилотными летательными аппаратами и смешанной авиационной группой. Также была организована борьба с БПЛА условного противника, применены современные методы контрбатарейной борьбы. Большое внимание в ходе учений было уделено обеспечению высокой мобильности войск.

photo

Кроме того, в онлайн-режиме Президенту были представлены действия Вооруженных сил, межведомственных группировок, а также местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов, которые проводились в различных регионах страны. В частности, в акватории Каспийского моря военно-морскими силами при поддержке авиации и сил специальных операций проведены действия по защите объектов экономической деятельности страны. Соответствующие военные учения состоялись на полигонах «Сарышаган» и «Спасск» в Карагандинской области, «Коктал» в Алматинской области.

photo

После завершения маневров Верховный главнокомандующий обратился к военнослужащим, подчеркнув особое значение проведения учений на полигоне «Оймаша».

– Это историческое место – символ нашей государственности, героизма, единства и сплоченности нашего народа. В случае угрозы рубежам наши предки зажигали на вершине этой горы сигнальный огонь и в решающий момент собирались под одним знаменем. Поэтому в народе его называли «огнем единства». Наши воины отправлялись на защиту родной земли с подножий Отпантау. Здесь проходили важные собрания, на которых решалась судьба нации. Эта традиция дошла до сегодняшнего дня. Мы свято чтим память о наших батырах и сохраним преемственность традиций. И самое главное, мы будем защищать нашу Родину, завещанную нам предками, – сказал Глава государства.

photo

Президент отметил высокий уровень подготовки Вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, в том числе международного уровня. Он выразил уверенность в том, что наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке.

– В армии идет постоянный процесс модернизации, обеспечивающий готовность к современным вызовам и угрозам. Активно развиваются силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения. Отрабатываются противодиверсионные действия. Расширяется применение высокоточного оружия и беспилотных средств, – сказал он.

photo

Обращаясь к военнослужащим, Глава государства заявил, что сегодняшние комплексные учения, прошедшие на фоне серьезного осложнения военно-политической обстановки в регионе, показали готовность силовых структур и местных органов власти к локализации кризисных ситуаций.

Верховный главнокомандующий отметил, что учения проводились на семи учебных полигонах в разных регионах страны и в акватории Каспийского моря, а их размах с востока на запад составил около трех тысяч километров.

– Была отработана переброска личного состава и техники своим ходом, железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность Вооруженных сил, возможность быстрого создания группировок войск на основных направлениях, которые представляют угрозу. В оперативном плане мы увидели слаженную работу штабов, применение высокотехнологичного вооружения и методик планирования боевых действий. Возросший уровень подготовки показали и акиматы. Их роль в современных «стресс-тестах» не менее важна, чем военный компонент, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

photo

Президент подчеркнул, что армия является объектом пристального внимания со стороны государства и всего общества. Он напомнил об утвержденной им Концепции развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предусматривающей дальнейшее оснащение войск широким спектром современного вооружения и техники.

– Среди них комплексы противовоздушной обороны, беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Будет продолжен курс на обновление парка фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На вооружение будут приняты высокоточные ракетные комплексы не только зарубежного, но и отечественного производства. В целом технический аспект станет основой нового облика казахстанской армии, – заявил Глава государства.

photo

Верховный главнокомандующий также остановился на вопросах комплексной социальной защиты военнослужащих.

– Поэтапно повышается денежное довольствие. С этого года должностные оклады увеличены на 35 %. В ближайшие два года они вырастут в среднем на 60 %. На законодательном уровне решен жилищный вопрос для всех категорий военнослужащих. На фоне других стран СНГ социальный пакет казахстанских военных является одним из самых конкурентоспособных. Социальная защита военнослужащих всегда будет в числе главных приоритетов государства. Сильная армия – это сильный суверенный Казахстан, – считает Президент.

photo

В завершение Касым-Жомарт Токаев искренне поблагодарил всех военнослужащих за безупречную службу и выразил уверенность в том, что они будут надежно защищать безопасность нашего государства.

Оперативно-стратегические командно-штабные учения «Отпантау-2021» стали завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в Вооруженных силах с начала сентября текущего года. Проверкой было охвачено около 9 тысяч военнослужащих, задействовано более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.

photo

photo

photo

photo

photo



Напомним, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области. Глава государства в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область посетил спортивный комплекс «Халық Арена», а также Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспийского моря.


Учения   Президент Казахстана   Акорда   Армия   Видео   Мангистауская область   Регионы   Минобороны РК   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве