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Президент: В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Октября 2022, 11:33
Президент: В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В экономике Справедливого Казахстана не будет места фаворитизму. Наша экономическая политика будет нацелена на достижение реальных целей во имя долгосрочных интересов государства. Ее суть заключается не в погоне за абстрактными цифрами экономического роста, а в создании широких возможностей и равных условий для самореализации граждан, неуклонном повышении качества жизни всех соотечественников. Мы продолжим реформу судов и правоохранительной сферы с тем, чтобы на деле обеспечить верховенство права. Закон и порядок станут базовым фактором повышения доверия граждан к государству. Люди – наше главное богатство, главный двигатель экономического и общественного прогресса. Поэтому мы будем наращивать стратегические инвестиции в человеческий потенциал, всячески поддерживать нашу молодежь и социально уязвимые категории граждан. В конечном счете, мы должны перезагрузить всю систему ценностей и сформировать новое качество нации», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


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