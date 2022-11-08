Президент: В будущем от регионов никто не будет требовать возведения объектов в других областях

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В будущем от регионов никто не будет требовать возведения каких-либо объектов в других, пусть даже новых областях. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В Атырауской области достаточно меценатов, своей деятельностью способствующих прогрессу страны. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность местным бизнесменам и жителям региона. Весь Казахстан знает о подарке атырауцев к 20-летию нашей столицы. Соединяющий два берега реки Есиль замечательный мост в форме осетра стал одной из прекрасных достопримечательностей Астаны. Такой же знаковый подарок жители Атырауской области сделали Туркестану, построив там центр «Ұлы дала елі». Государство и весь наш народ высоко ценит это. Безусловно, и другие регионы вносят свой вклад в общее дело. Благодаря взаимной поддержке и солидарности наша государственность будет только укрепляться. Вместе с тем, в будущем от регионов никто не будет требовать возведения каких-либо объектов в других, пусть даже новых областях. Каждый регион при поддержке Правительства, с участием инвесторов должен самостоятельно решать стоящие перед ним задачи», - сказал Глава государства.

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