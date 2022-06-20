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Президент Узбекистана предложил передать часть полномочий Парламенту

Автор:  
Мадибек Джанибеков
20 Июня 2022, 22:23
Президент Узбекистана предложил передать часть полномочий Парламенту

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На встрече с членами Конституционной комиссии Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выдвинул предложение по расширению полномочий Олий Мажлиса (Парламент Республики Узбекистан, прим. ред.), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Президент отметил важность закрепления в Основном законе положения о расширении полномочий Олий Мажлиса по формированию и обеспечению эффективной деятельности Правительства.

«Предлагаю ввести процедуру утверждения Сенатом указа о назначении руководителя антикоррупционного ведомства. Необходимо включить в компетенцию нашего Парламента обсуждение подготовленного Правительством ежегодного Национального доклада по борьбе с коррупцией», - сказал Шавкат Мирзиеев.

Он подчеркнул необходимость укрепления конституционных полномочий Олий Мажлиса по осуществлению парламентского контроля.

«С этой целью я предлагаю передать Олий Мажлису некоторые полномочия Президента. Например, полномочия по назначению и освобождению от должности председателя счетной палаты целесообразно передать Сенату. Благодаря этому счетная палата станет важным инструментом парламентского контроля за формированием и исполнением государственного бюджета», - отметил глава Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Президент Узбекистана предложил внести в Конституцию страны норму о запрете смертной казни, а также провести референдум.


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