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    17:01, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Президент Узбекистана подписал закон о нежелательных иностранцах

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане», передает собственный корреспондент Kazinform.

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о нежелательных иностранцах
    Фото: пресс-служба президента Узбекистана

    Согласно закону, нежелательными признаются те иностранцы, что призывают к межнациональной, социальной, межгосударственной вражде. Включение в список осуществляется на основе представления Кенгашей Закпалаты и Сената Олий Мажлиса и специальных уполномоченных органов.

    Правительству в течение месяца поручено утвердить порядок включения лиц в реестр. Список будет вести Министерство иностранных дел РУ.

    Нежелательным лицам запрещается въезд в Узбекистан, открытие банковских счетов, покупка недвижимости, участие в приватизации госимущества, вступление в финансовые и договорные отношения, за исключением отчуждения принадлежащего ему на праве собственности имущества, находящегося в стране.

    Срок нахождения нежелательных лиц в реестре составляет 5 лет. Если за это время основания для включения в список не будут устранены, то срок продлевается еще на 5 лет. В случае устранения оснований из списка могут исключить досрочно.

    Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Узбекистане, должны добровольно выехать из страны в течение 10 дней после получения уведомления о включении в список.

    В противном случае нежелательные лица депортируются, то есть высылаются из страны в принудительном порядке органами внутренних дел и иными уполномоченными органами. Выданная виза при депортации аннулируется.

    Напомним, в Узбекистане ввели наказание за занятие народной медициной.

    Также ранее сообщалось о том, что квадроберам грозит до 15 суток ареста за нарушение порядка в Узбекистане

    Теги:
    Закон и право Узбекистан Шавкат Мирзиёев Иностранцы Мировые новости Центральная Азия
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
    Автор
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