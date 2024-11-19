Президент Узбекистана подписал закон о нежелательных иностранцах

Согласно закону, нежелательными признаются те иностранцы, что призывают к межнациональной, социальной, межгосударственной вражде. Включение в список осуществляется на основе представления Кенгашей Закпалаты и Сената Олий Мажлиса и специальных уполномоченных органов.

Правительству в течение месяца поручено утвердить порядок включения лиц в реестр. Список будет вести Министерство иностранных дел РУ.

Нежелательным лицам запрещается въезд в Узбекистан, открытие банковских счетов, покупка недвижимости, участие в приватизации госимущества, вступление в финансовые и договорные отношения, за исключением отчуждения принадлежащего ему на праве собственности имущества, находящегося в стране.

Срок нахождения нежелательных лиц в реестре составляет 5 лет. Если за это время основания для включения в список не будут устранены, то срок продлевается еще на 5 лет. В случае устранения оснований из списка могут исключить досрочно.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в Узбекистане, должны добровольно выехать из страны в течение 10 дней после получения уведомления о включении в список.

В противном случае нежелательные лица депортируются, то есть высылаются из страны в принудительном порядке органами внутренних дел и иными уполномоченными органами. Выданная виза при депортации аннулируется.

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