РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:43, 26 Август 2024 | GMT +6

    Президент Узбекистана наградил государственных и общественных деятелей Казахстана

    Казахстан Узбекистан
    Фото: Акорда

    Президент Республики Узбекистан подписал указ о награждении казахстанских государственных деятелей орденом «Дўстлик», передает агентство Kazinform.

    Награды были вручены за значительный вклад в укрепление отношений взаимного уважения, доверия и добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

    В числе награжденных:

    • Карин Ерлан Тынымбайулы, государственный советник Республики Казахстан;
    • Желдибай Руслан Султанулы, помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
    • Жумангарин Серик Макашевич, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;
    • Балаева Аида Галымовна, министр культуры и информации Республики Казахстан;
    • Атамкулов Бейбут Бакирович, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
    • Хашимжанов Икрам Акрамович, председатель Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан.

    Награждение прошло в знак признания их заслуг в укреплении многовековой дружбы между народами двух стран и активное продвижение совместных проектов в приоритетных направлениях.

    Теги:
    Серик Жумангарин Аида Балаева Узбекистан Шавкат Мирзиёев Награда Ерлан Карин
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    telegram