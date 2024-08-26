Президент Узбекистана наградил государственных и общественных деятелей Казахстана

Президент Республики Узбекистан подписал указ о награждении казахстанских государственных деятелей орденом «Дўстлик», передает агентство Kazinform.

Награды были вручены за значительный вклад в укрепление отношений взаимного уважения, доверия и добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

В числе награжденных:

Карин Ерлан Тынымбайулы, государственный советник Республики Казахстан;

Желдибай Руслан Султанулы, помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

Жумангарин Серик Макашевич, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;

Балаева Аида Галымовна, министр культуры и информации Республики Казахстан;

Атамкулов Бейбут Бакирович, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;

Хашимжанов Икрам Акрамович, председатель Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан.

Награждение прошло в знак признания их заслуг в укреплении многовековой дружбы между народами двух стран и активное продвижение совместных проектов в приоритетных направлениях.