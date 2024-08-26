15:43, 26 Август 2024 | GMT +6
Президент Узбекистана наградил государственных и общественных деятелей Казахстана
Президент Республики Узбекистан подписал указ о награждении казахстанских государственных деятелей орденом «Дўстлик», передает агентство Kazinform.
Награды были вручены за значительный вклад в укрепление отношений взаимного уважения, доверия и добрососедства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.
В числе награжденных:
- Карин Ерлан Тынымбайулы, государственный советник Республики Казахстан;
- Желдибай Руслан Султанулы, помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
- Жумангарин Серик Макашевич, заместитель Премьер-министра Республики Казахстан;
- Балаева Аида Галымовна, министр культуры и информации Республики Казахстан;
- Атамкулов Бейбут Бакирович, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
- Хашимжанов Икрам Акрамович, председатель Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан.
Награждение прошло в знак признания их заслуг в укреплении многовековой дружбы между народами двух стран и активное продвижение совместных проектов в приоритетных направлениях.