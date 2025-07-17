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    11:38, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Президент утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о совершенствовании деятельности Комитета национальной безопасности. Документом, датированным 14 июля 2025 года, утверждено положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Акорда

    Согласно положению, Служба по противодействию коррупции является ведомственным подразделением Комитета национальной безопасности и наделена полномочиями по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.

    Орган вправе представлять интересы государства в гражданско-правовых отношениях при наличии соответствующих полномочий. При этом Службе запрещено заключать договоры с субъектами бизнеса на выполнение функций, входящих в ее компетенцию.

    Основные задачи Службы:

    • участие в формировании и реализации антикоррупционной политики;
    • осуществление досудебных расследований;
    • проведение оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;
    • защита лиц, предоставивших информацию о фактах коррупции;
    • отслеживание и реализация имущества, конфискованного по делам о коррупции;
    • взаимодействие с госорганами и иностранными партнерами в рамках международных соглашений.

    Кроме того, Служба будет вести прием и регистрацию заявлений о правонарушениях, разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, консультировать граждан и организации по вопросам противодействия коррупции, а также обеспечивать сохранность служебного имущества, боеприпасов и средств защиты.

    В рамках обеспечения деятельности подразделения предусмотрено материально-техническое оснащение, организация боевого дежурства, проведение учебных мероприятий, реализация мер по информационной безопасности и функционирование шифровальных и коммуникационных систем.

    Также внесены изменения в общее положение о КНБ. В перечень задач комитета добавлено выявление и расследование коррупционных правонарушений. Комитет получил дополнительные функции, включая участие в реализации задач территориальной обороны и утверждение перечня закрытых военных объектов, содержание которых финансируется из бюджета.

    В новой редакции изложены нормы, касающиеся деятельности жилищных комиссий, информационных систем, а также порядка предоставления жилищных выплат сотрудникам и военнослужащим действующего резерва.

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Кодекс об адмправонарушениях в сфере ЖКХ.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев внес изменения в законы по вопросам ЖКХ.

    Теги:
    Коррупция КНБ
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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