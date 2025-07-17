Президент утвердил положение о Службе по противодействию коррупции КНБ РК

Согласно положению, Служба по противодействию коррупции является ведомственным подразделением Комитета национальной безопасности и наделена полномочиями по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.

Орган вправе представлять интересы государства в гражданско-правовых отношениях при наличии соответствующих полномочий. При этом Службе запрещено заключать договоры с субъектами бизнеса на выполнение функций, входящих в ее компетенцию.

Основные задачи Службы:

участие в формировании и реализации антикоррупционной политики;

осуществление досудебных расследований;

проведение оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности;

защита лиц, предоставивших информацию о фактах коррупции;

отслеживание и реализация имущества, конфискованного по делам о коррупции;

взаимодействие с госорганами и иностранными партнерами в рамках международных соглашений.

Кроме того, Служба будет вести прием и регистрацию заявлений о правонарушениях, разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства, консультировать граждан и организации по вопросам противодействия коррупции, а также обеспечивать сохранность служебного имущества, боеприпасов и средств защиты.

В рамках обеспечения деятельности подразделения предусмотрено материально-техническое оснащение, организация боевого дежурства, проведение учебных мероприятий, реализация мер по информационной безопасности и функционирование шифровальных и коммуникационных систем.

Также внесены изменения в общее положение о КНБ. В перечень задач комитета добавлено выявление и расследование коррупционных правонарушений. Комитет получил дополнительные функции, включая участие в реализации задач территориальной обороны и утверждение перечня закрытых военных объектов, содержание которых финансируется из бюджета.

В новой редакции изложены нормы, касающиеся деятельности жилищных комиссий, информационных систем, а также порядка предоставления жилищных выплат сотрудникам и военнослужащим действующего резерва.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Ранее Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Кодекс об адмправонарушениях в сфере ЖКХ.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев внес изменения в законы по вопросам ЖКХ.