Глава государства утвердил новые полномочия КНБ Казахстана

В соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления Президент постановил:

— Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, — говорится в указе.

Комитет также становится правопреемником прав и обязательств министерства в пределах передаваемых полномочий.

Документом предусмотрено, что Правительству совместно с КНБ поручено подготовить необходимые законодательные поправки и принять меры по реализации указа. Кроме того, КНБ должен внести на рассмотрение Президента проект изменений и дополнений в положение о комитете, а контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Напомним, ранее Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», преобразовав Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в Министерство ИИ и цифрового развития.