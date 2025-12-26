РУ
    Глава государства утвердил новые полномочия КНБ Казахстана

    Касым-Жомарт Токаев утвердил новые полномочия Комитета национальной безопасности РК. Соответствующий указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления» подписан 25 декабря 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Президент утвердил новые полномочия КНБ
    Фото: Акорда

    В соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления Президент постановил:

    — Передать Комитету национальной безопасности Республики Казахстан функции и полномочия Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан по осуществлению государственного контроля в сфере информатизации в части информационной безопасности критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, — говорится в указе.

    Комитет также становится правопреемником прав и обязательств министерства в пределах передаваемых полномочий.

    Документом предусмотрено, что Правительству совместно с КНБ поручено подготовить необходимые законодательные поправки и принять меры по реализации указа. Кроме того, КНБ должен внести на рассмотрение Президента проект изменений и дополнений в положение о комитете, а контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента.

    Указ вступает в силу со дня подписания.

    Напомним, ранее Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», преобразовав Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в Министерство ИИ и цифрового развития. 

