Президент утвердил концепцию внешней политики Казахстана на 2020 – 2030 годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил новую концепцию внешней политики Казахстана на 2020 – 2030 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

« Утвердить прилагаемую Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы (далее – Концепция). Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок принять меры по реализации Концепции. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741 «О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы». Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания», - говорится в тексте документа.

Полный текст Концепции опубликован на сайте Акорды.