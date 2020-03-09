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вчера 22:55
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вчера 18:54
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Президент утвердил концепцию внешней политики Казахстана на 2020 – 2030 годы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил новую концепцию внешней политики Казахстана на 2020 – 2030 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
« Утвердить прилагаемую Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы (далее – Концепция). Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок принять меры по реализации Концепции. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741 «О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы». Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания», - говорится в тексте документа.
Полный текст Концепции опубликован на сайте Акорды.
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