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Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации

25 Февраля 2022 10:31
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Президент Украины подписал указ о всеобщей мобилизации

КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующий документ № 69/2022 обнародован на сайте главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

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Мобилизация будет проведена на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева.

Мобилизация будет проводиться на протяжении 90 суток со дня вступления в силу данного указа.

Также указом предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, других воинских формирований Украины в объемах, определенных согласно мобилизационным планам.


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