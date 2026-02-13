Президент УЕФА будет избран в Астане — Давид Лория

Сразу после голосования генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал данное событие.

— Проведение 51-го конгресса УЕФА в Казахстане — событие очень масштабное и прямое подтверждение международного признания нашей федерации. Что особенно актуально в повестке нашего Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, который ведет политику мира, стабильности и дипломатии. В прошлом году по приглашению нашего Главы государства президент УЕФА Александр Чеферин был с визитом в Казахстане, где было озвучено, что футболом в нашей стране занимаются более миллиона человек, и эта цифра постоянно растет. Все мы знаем, как европейское футбольное сообщество относится к эффективности, стабильности и прозрачности работы национальных ассоциаций. И то, что такое масштабное мероприятие доверено нам, говорит об определенном признании Казахстана в европейском футбольном мире. Хотелось бы отметить, что будущий конгресс будет выборным. Именно в Астане будет избран президент УЕФА на следующий цикл, и это поистине историческое событие. Всех нас поздравляю — сказал Д. Лория.

Кроме того, представитель Казахстана сообщил, что в 2027 году в Казахстане, в Астане, пройдет юниорский чемпионат Европы до 19 лет по футзалу.

Отметим, что право проведения Конгресса предоставляется странам-членам УЕФА в знак доверия и признания их вклада в развитие футбола.

УЕФА — главный руководящий орган футбола в Европе. Основан: 15 июня 1954 года в Базеле (Швейцария). Штаб-квартира находится в г. Нион, Швейцария. Объединяет 55 национальных футбольных ассоциаций Европы.

Основные задачи: организация всех главных европейских футбольных турниров (Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы, Лига конференций, Суперкубок УЕФА, чемпионаты Европы среди сборных — EURO, Лига наций и молодёжные/женские соревнования). Развитие футбола, футзала и пляжного футбола в Европе. Защита ценностей европейского футбола: fair play, солидарность, борьба с дискриминацией, продвижение женского и молодёжного футбола.

УЕФА — одна из шести континентальных конфедераций ФИФА и самая крупная из них.

Сегодня в УЕФА также состоится жеребьёвка группового этапа Лиги наций УЕФА 2026/27, где своих соперников узнает сборная нашей страны.