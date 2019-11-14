Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
Президент: Учитель – это основа системы образования
14 Ноября 2019 12:43
Поделиться:
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Акмолинской области отметил необходимость создания условий работы для учителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения
«Учитель – это основа системы образования. От созданных для него условий работы зависит уровень образования наших детей. Поэтому не нужно удивляться возмущению наших учителей, их недовольству положением дел. МОН, МИО нужно реально поддерживать учителей», - сказал Глава государства.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области
- Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области
- Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы
- Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Касым-Жомарт Токаев
- Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения
- Необходимо скорейшее налаживание инфраструктуры окраин агломераций – Касым-Жомарт Токаев
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047