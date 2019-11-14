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Президент: Учитель – это основа системы образования

14 Ноября 2019 12:43
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Президент: Учитель – это основа системы образования

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Акмолинской области отметил необходимость создания условий работы для учителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.

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«Учитель – это основа системы образования. От созданных для него условий работы зависит уровень образования наших детей. Поэтому не нужно удивляться возмущению наших учителей, их недовольству положением дел. МОН, МИО нужно реально поддерживать учителей», - сказал Глава государства.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область, Образование,
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