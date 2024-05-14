Президент Турции встретился с премьер-министром Греции

Турция и Греция налаживают двусторонние связи после определенного периода сложных отношений. Несмотря на то, что данные государства являются членами НАТО, они давно спорят о границах в Эгейском море, территориальном делении Кипра и ситуации с нелегальной миграцией в регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня, 13 мая, греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис посетил Анкару, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее лидеры двух стран встречались в декабре 2023 года, когда турецкий лидер находился с визитом в Афинах. В целом за один год это их четвертая встреча.

В ходе визита Мицотакиса, прибывшего в Анкару по приглашению Эрдогана, рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Грецией в различных областях жизнедеятельности. Стороны обсудили дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты для развития сотрудничества. Наряду с этим, между двумя сторонами состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам. На повестке дня также стоял вопрос подписания соглашений, которые будут способствовать укреплению договорной основы отношений двух государств.

Лидеры выразили свою приверженность к нормализации отношений. По их словам, сотрудничество будет углублено в таких областях, как экономика, торговля, туризм, здравоохранение и транспорт.

Как отмечают турецкие обозреватели, участившийся в последнее время диалог между Анкарой и Афинами рассматривается как один из важных шагов начавшегося с недавних времен процесса нормализации отношений между двумя странами.

Согласно их оценкам, двусторонние контакты в Анкаре рассматриваются как продолжение визита Эрдогана в Афины 7 декабря прошлого года. Подписанная тогда «Афинская декларация о дружественных отношениях и добрососедстве» также считается основой переговоров, которые проходят сегодня в Анкаре.

После подписания данного документа обе стороны согласились развивать дружественные отношения, взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимопонимание. При этом разрешать все споры между сторонами путем мирных договоренностей в соответствии с международным правом.

Турция и Греция в данное время стараются усилить позитивную повестку дня путем проведения постоянных и конструктивных консультаций в контексте политического диалога, расширенного плана совместных действий и мер доверия.