Президент Туркменистана прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Фото: Акорда

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Фото: Акорда

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, во время госвизита стороны проведут переговоры на высшем уровне и обсудят перспективы развития стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.

Фото: Акорда

О том, как Астана и Ашхабад последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество в политической, экономической и транспортно-логистической сферах — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.