РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:11, 25 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Туркменистана прибыл в Акорду

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Акорде, передает корреспондент Kazinform.

    Президент Туркменистана прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Президент Туркменистана прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Президент Туркменистана прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, во время госвизита стороны проведут переговоры на высшем уровне и обсудят перспективы развития стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.

    Президент Туркменистана прибыл в Акорду
    Фото: Акорда

    О том, как Астана и Ашхабад последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество в политической, экономической и транспортно-логистической сферах — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

    Теги:
    Акорда Международные отношения Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Туркменистан
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают