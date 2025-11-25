Президент Туркменистана прибыл в Акорду
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Акорде, передает корреспондент Kazinform.
По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.
Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.
Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, во время госвизита стороны проведут переговоры на высшем уровне и обсудят перспективы развития стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном.
