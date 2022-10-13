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Президент Турции поблагодарил народ Казахстана за гостеприимство
13 Октября 2022, 13:22

Президент Турции поблагодарил народ Казахстана за гостеприимство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые главы государств, уважаемые гости, дорогой мой брат, господин Касым-Жомарт Токаев, дорогие гости, я рад участвовать здесь в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Выражаю благодарность господину Токаеву лично и всем казахским братьям за такое гостеприимное мероприятие», - сказал он, выступая с приветствием.

Он отметил, что Турция в 2019 году объявила азиатскую инициативу, которая направлена на углубление отношений со странами Азии. Президент Турции отметил, что страна решительно поддерживает преобразование СВМДА в международную организацию.

«Мы все еще видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне, и нет побежденного в справедливом мире», - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщалось ранее, в Астане под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стартовал VI саммит СВМДА, приуроченный к 30-летию инициативы о созыве Совещания.

На встрече присутствуют главы государств 11 стран: Азербайджана, Ирака, Ирана, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции, Узбекистана, Катара, Беларуси. В столицу также прибыли вице-президент Вьетнама, заместитель председателя КНР и пять министров.

Одной из повесток дня стало предоставление Кувейту статуса государства-члена СВМДА. Также в ходе саммита было принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА .

Ранее, во время общих дебатов в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент РК выразил надежды по трансформации СВМДА в полноценную международную организацию для содействия посредничеству и миротворчеству.

Фото: t.me/bort_01


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