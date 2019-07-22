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20.07.2019 18:16 140
Президент Токаев рассказал о своем отношении к Сталину и репрессиям
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О своем отношении к Сталину рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью российскому журналисту Алексею Пивоварову в документальном фильме «Президент 2.0», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для меня Сталин, конечно же, – крупная историческая личность. Но как всякая крупная историческая личность Сталин был противоречивой фигурой, понятное дело. Все же массовые репрессии, в том числе и на территории Казахстана, никак нельзя простить. Очень много казахской интеллигенции погибло от рук сталинских сатрапов, фактически, ни за что. С другой стороны, во время войны он оказался на месте, в том смысле, что возглавил Советский Союз в самый критический момент и повел нашу страну к победе», – сказал К.Токаев.
Президент рассказал, что в его семье очень гордились тем, что с казахской земли был запущен первый спутник Земли и отправлен в космос первый космонавт, а также высказался о значении космодрома «Байконур» для Казахстана.
«Я даже помню, как мы праздновали всей семьей полет второго космонавта Германа Титова. Со временем эти полеты стали обыденным делом, а вот полеты Гагарина и Титова я до сих пор помню. Все радовались, я думаю, что весь советский народ радовался этим полетам. Конечно, имя космодрома ведь звучало во всех сводках. Дикторы программы «Время» сообщали, что с космодрома такого-то взлетел советский корабль. Сейчас Байконур означает для нас, что мы тесно сотрудничаем с Россией. Во время недавних переговоров тема этого сотрудничества затрагивалась в Кремле, в Москве. Владимир Владимирович Путин очень положительно относится к этому сотрудничеству, дает соответствующие поручения. По итогам этих переговоров я принял Дмитрия Рогозина, главу «Роскосмоса». У нас очень серьезные планы на будущее. Байконур означает, что Казахстан, по сути, является космической державой, космическим государством», – сказал Президент.
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