Касым-Жомарт Токаев отметил успехи казахстанской молодежи на международных соревнованиях
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики подчеркнул важную роль акции «Таза Қазақстан» в изменении экологического сознания и образа жизни наших граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Успешно реализуется общенациональная акция «Таза Қазақстан», которая нашла самый широкий отклик у большинства наших граждан, особенно молодежи. С прошлого года было очищено около 2,8 млн гектаров территории и высажено более 4 млн деревьев. Самое главное, что начали меняться экологическое сознание и образ жизни наших граждан. В целом, можно с уверенностью сказать, что работа, проведенная во всех сферах, приносит свои плоды. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Нам обязательно нужно продолжить преобразования, — отметил Глава государства.
По его словам, этот год стал успешным и даже вдохновляющим для нашей страны. Казахстанцы прославились своими достижениями во многих сферах, заслужили высокие награды на международных турнирах.
— Казахстанские учащиеся завоевали более тысячи медалей на различных международных образовательных олимпиадах и конкурсах. Благодаря успехам наших лучших спортсменов, в том числе боксеров, флаг Казахстана не раз поднимался ввысь на мировых аренах. Наша талантливая молодежь популяризирует национальное искусство по всему свету. Мировое сообщество признает нас нацией, обладающей высоким духом, самобытной культурой, прогрессивным мировоззрением и интеллектом. Несомненно, это стало результатом планомерной и эффективной работы, проводимой на протяжении многих лет. Теперь же нам нужно не сбавляя темп, двигаться только вперед, — сказал Касым-Жомарт Токаев.