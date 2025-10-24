Касым-Жомарт Токаев отметил успехи казахстанской молодежи на международных соревнованиях

— Успешно реализуется общенациональная акция «Таза Қазақстан», которая нашла самый широкий отклик у большинства наших граждан, особенно молодежи. С прошлого года было очищено около 2,8 млн гектаров территории и высажено более 4 млн деревьев. Самое главное, что начали меняться экологическое сознание и образ жизни наших граждан. В целом, можно с уверенностью сказать, что работа, проведенная во всех сферах, приносит свои плоды. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Нам обязательно нужно продолжить преобразования, — отметил Глава государства.

По его словам, этот год стал успешным и даже вдохновляющим для нашей страны. Казахстанцы прославились своими достижениями во многих сферах, заслужили высокие награды на международных турнирах.