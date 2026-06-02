Токаев: «Таза Қазақстан» — конституционная обязанность Правительства и акимов

Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие города Алатау должно быть комплексным, соответствовать передовым международным строительным нормам и правилам.

— В целом, цель концепции Alatau city — формирование привлекательной бизнес-среды, запуск инвестиционных проектов, обеспечение занятости, создание передовой инфраструктуры. Город будет поделен на 4 района. Все здания и сооружения должны отвечать требованиям, предъявляемым центрам деловой и инновационной активности международного значения, — сказал Президент.

По его словам, особое внимание следует уделить благоустройству города, созданию комфортных общественных пространств.

— В этой связи хочу вновь подчеркнуть для Правительства и акимов, что реализация концепции «Таза Қазақстан» — конституционная обязанность. Понятие «чистота» имеет глубокий смысл. Это не только благоустройство наших городов, но и чистота наших помыслов, подлинное проявление патриотизма. Общенациональное движение «Таза Қазақстан» должно воплотить в себе саму суть Справедливого Казахстана, став его главной идеологической опорой, — заключил Глава государства.